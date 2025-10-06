HODL pris i dag

Sanntids HODL (HODL) pris i dag er $ 0.0000000000356, med en 12.31% endring de siste 24 timene. Nåværende HODL til USD konverteringssats er $ 0.0000000000356 per HODL.

HODL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- HODL. I løpet av de siste 24 timene HODL har den blitt handlet mellom $ 0.00000000003(laveste) og $ 0.0000000000659 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har HODL beveget seg +4.09% i løpet av den siste timen og -97.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.71K.

HODL (HODL) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 3.71K$ 3.71K $ 3.71K Fullt utvannet markedsverdi $ 35.60M$ 35.60M $ 35.60M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Offentlig blokkjede ARB

