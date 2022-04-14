LoopBurn (LBP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LoopBurn (LBP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LoopBurn (LBP) Informasjon $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. Offisiell nettside: https://lpbsonic.xyz Teknisk dokument: https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn

LoopBurn (LBP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LoopBurn (LBP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.54K $ 57.54K $ 57.54K Total forsyning: $ 564.91K $ 564.91K $ 564.91K Sirkulerende forsyning: $ 552.91K $ 552.91K $ 552.91K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.79K $ 58.79K $ 58.79K All-time high: $ 0.288981 $ 0.288981 $ 0.288981 All-Time Low: $ 0.02533986 $ 0.02533986 $ 0.02533986 Nåværende pris: $ 0.104068 $ 0.104068 $ 0.104068 Lær mer om LoopBurn (LBP) pris

LoopBurn (LBP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LoopBurn (LBP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LBP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LBP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LBPs tokenomics, kan du utforske LBP tokenets livepris!

