Lista USD (LISUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.995505 $ 0.995505 $ 0.995505 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.995505$ 0.995505 $ 0.995505 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Laveste pris $ 0.208609$ 0.208609 $ 0.208609 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.06% Prisendring (7D) -0.09% Prisendring (7D) -0.09%

Lista USD (LISUSD) sanntidsprisen er $0.998854. I løpet av de siste 24 timene har LISUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.995505 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LISUSD er $ 2.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.208609.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LISUSD endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lista USD (LISUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.56M$ 37.56M $ 37.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.58M$ 38.58M $ 38.58M Opplagsforsyning 37.60M 37.60M 37.60M Total forsyning 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841

Nåværende markedsverdi på Lista USD er $ 37.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LISUSD er 37.60M, med en total tilgang på 38624581.9692841. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.58M.