Lista USD (LISUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lista USD (LISUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lista USD (LISUSD) Informasjon Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction. Offisiell nettside: https://helio.money/ Teknisk dokument: https://helio.money/static/whitepaper.pdf Kjøp LISUSD nå!

Lista USD (LISUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lista USD (LISUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.57M $ 37.57M $ 37.57M Total forsyning: $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M Sirkulerende forsyning: $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.59M $ 38.59M $ 38.59M All-time high: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 All-Time Low: $ 0.208609 $ 0.208609 $ 0.208609 Nåværende pris: $ 0.99994 $ 0.99994 $ 0.99994 Lær mer om Lista USD (LISUSD) pris

Lista USD (LISUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lista USD (LISUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LISUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LISUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LISUSDs tokenomics, kan du utforske LISUSD tokenets livepris!

LISUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor LISUSD kan være på vei? Vår LISUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LISUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!