Liquidus (LIQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.062623 24 timer høy $ 0.076159 All Time High $ 0.684921 Laveste pris $ 0.03926328 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.83% Prisendring (7D) +2.47%

Liquidus (LIQ) sanntidsprisen er $0.063685. I løpet av de siste 24 timene har LIQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.062623 og et toppnivå på $ 0.076159, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIQ er $ 0.684921, mens den rekordlave prisen er $ 0.03926328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIQ endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.83% over 24 timer og +2.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquidus (LIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 230.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 414.57K Opplagsforsyning 3.61M Total forsyning 6,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Liquidus er $ 230.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIQ er 3.61M, med en total tilgang på 6500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 414.57K.