Liquidus (LIQ) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Liquidus (LIQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Liquidus (LIQ) Informasjon

Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.

Offisiell nettside:
https://liquidus.finance
Teknisk dokument:
https://liquidus.finance/LitePaper.pdf

Liquidus (LIQ) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquidus (LIQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 227.00K
$ 227.00K
Total forsyning:
$ 6.50M
$ 6.50M
Sirkulerende forsyning:
$ 3.61M
$ 3.61M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 408.34K
$ 408.34K
All-time high:
$ 0.684921
$ 0.684921
All-Time Low:
$ 0.03926328
$ 0.03926328
Nåværende pris:
$ 0.062883
$ 0.062883

Liquidus (LIQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Liquidus (LIQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LIQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LIQ tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LIQs tokenomics, kan du utforske LIQ tokenets livepris!

LIQ prisforutsigelse

Vil du vite hvor LIQ kan være på vei? Vår LIQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.