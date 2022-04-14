Liquidus (LIQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liquidus (LIQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Liquidus (LIQ) Informasjon Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Offisiell nettside: https://liquidus.finance Teknisk dokument: https://liquidus.finance/LitePaper.pdf Kjøp LIQ nå!

Liquidus (LIQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquidus (LIQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 227.00K $ 227.00K $ 227.00K Total forsyning: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Sirkulerende forsyning: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 408.34K $ 408.34K $ 408.34K All-time high: $ 0.684921 $ 0.684921 $ 0.684921 All-Time Low: $ 0.03926328 $ 0.03926328 $ 0.03926328 Nåværende pris: $ 0.062883 $ 0.062883 $ 0.062883 Lær mer om Liquidus (LIQ) pris

Liquidus (LIQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liquidus (LIQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIQs tokenomics, kan du utforske LIQ tokenets livepris!

LIQ prisforutsigelse Vil du vite hvor LIQ kan være på vei? Vår LIQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LIQ tokenets prisforutsigelse nå!

