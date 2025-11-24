Liquid Agent pris i dag

Sanntids Liquid Agent (LIQUID) pris i dag er $ 0.00388906, med en 1.33% endring de siste 24 timene. Nåværende LIQUID til USD konverteringssats er $ 0.00388906 per LIQUID.

Liquid Agent rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 218,916, med en sirkulerende forsyning på 56.24M LIQUID. I løpet av de siste 24 timene LIQUID har den blitt handlet mellom $ 0.00377194(laveste) og $ 0.00394965 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.145824, mens tidenes laveste notering var $ 0.00352818.

Kortsiktig har LIQUID beveget seg -0.94% i løpet av den siste timen og -20.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Liquid Agent (LIQUID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 218.92K$ 218.92K $ 218.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 389.23K$ 389.23K $ 389.23K Opplagsforsyning 56.24M 56.24M 56.24M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Liquid Agent er $ 218.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIQUID er 56.24M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 389.23K.