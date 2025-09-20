Dagens Kleros livepris er 0.03120272 USD. Spor prisoppdateringer for PNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kleros livepris er 0.03120272 USD. Spor prisoppdateringer for PNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PNK

PNK Prisinformasjon

PNK teknisk dokument

PNK Offisiell nettside

PNK tokenomics

PNK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kleros Logo

Kleros Pris (PNK)

Ikke oppført

1 PNK til USD livepris:

$0.03120824
$0.03120824$0.03120824
+0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Kleros (PNK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:24:49 (UTC+8)

Kleros (PNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03087247
$ 0.03087247$ 0.03087247
24 timer lav
$ 0.03136131
$ 0.03136131$ 0.03136131
24 timer høy

$ 0.03087247
$ 0.03087247$ 0.03087247

$ 0.03136131
$ 0.03136131$ 0.03136131

$ 0.380218
$ 0.380218$ 0.380218

$ 0.00195902
$ 0.00195902$ 0.00195902

+0.21%

+0.23%

+3.69%

+3.69%

Kleros (PNK) sanntidsprisen er $0.03120272. I løpet av de siste 24 timene har PNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03087247 og et toppnivå på $ 0.03136131, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNK er $ 0.380218, mens den rekordlave prisen er $ 0.00195902.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNK endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og +3.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kleros (PNK) Markedsinformasjon

$ 22.58M
$ 22.58M$ 22.58M

--
----

$ 25.10M
$ 25.10M$ 25.10M

724.19M
724.19M 724.19M

805,294,704.0
805,294,704.0 805,294,704.0

Nåværende markedsverdi på Kleros er $ 22.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNK er 724.19M, med en total tilgang på 805294704.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.10M.

Kleros (PNK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kleros til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kleros til USD ble $ -0.0026255123.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kleros til USD ble $ +0.0089829822.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kleros til USD ble $ +0.017341035057060247.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.23%
30 dager$ -0.0026255123-8.41%
60 dager$ +0.0089829822+28.79%
90 dager$ +0.017341035057060247+125.10%

Hva er Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kleros (PNK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Kleros Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kleros (PNK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kleros (PNK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kleros.

Sjekk Klerosprisprognosen nå!

PNK til lokale valutaer

Kleros (PNK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kleros (PNK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kleros (PNK)

Hvor mye er Kleros (PNK) verdt i dag?
Live PNK prisen i USD er 0.03120272 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PNK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PNK til USD er $ 0.03120272. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kleros?
Markedsverdien for PNK er $ 22.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PNK?
Den sirkulerende forsyningen av PNK er 724.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNK ?
PNK oppnådde en ATH-pris på 0.380218 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PNK?
PNK så en ATL-pris på 0.00195902 USD.
Hva er handelsvolumet til PNK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNK er -- USD.
Vil PNK gå høyere i år?
PNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:24:49 (UTC+8)

Kleros (PNK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.