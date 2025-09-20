Kleros (PNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03087247 $ 0.03087247 $ 0.03087247 24 timer lav $ 0.03136131 $ 0.03136131 $ 0.03136131 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03087247$ 0.03087247 $ 0.03087247 24 timer høy $ 0.03136131$ 0.03136131 $ 0.03136131 All Time High $ 0.380218$ 0.380218 $ 0.380218 Laveste pris $ 0.00195902$ 0.00195902 $ 0.00195902 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) +3.69% Prisendring (7D) +3.69%

Kleros (PNK) sanntidsprisen er $0.03120272. I løpet av de siste 24 timene har PNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03087247 og et toppnivå på $ 0.03136131, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNK er $ 0.380218, mens den rekordlave prisen er $ 0.00195902.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNK endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og +3.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kleros (PNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.58M$ 22.58M $ 22.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.10M$ 25.10M $ 25.10M Opplagsforsyning 724.19M 724.19M 724.19M Total forsyning 805,294,704.0 805,294,704.0 805,294,704.0

Nåværende markedsverdi på Kleros er $ 22.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNK er 724.19M, med en total tilgang på 805294704.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.10M.