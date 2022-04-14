Kleros (PNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kleros (PNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kleros (PNK) Informasjon Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings Offisiell nettside: https://kleros.io Teknisk dokument: https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf Kjøp PNK nå!

Kleros (PNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kleros (PNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.10M $ 23.10M $ 23.10M Total forsyning: $ 805.29M $ 805.29M $ 805.29M Sirkulerende forsyning: $ 724.19M $ 724.19M $ 724.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.68M $ 25.68M $ 25.68M All-time high: $ 0.380218 $ 0.380218 $ 0.380218 All-Time Low: $ 0.00195902 $ 0.00195902 $ 0.00195902 Nåværende pris: $ 0.03183143 $ 0.03183143 $ 0.03183143 Lær mer om Kleros (PNK) pris

Kleros (PNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kleros (PNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNKs tokenomics, kan du utforske PNK tokenets livepris!

PNK prisforutsigelse Vil du vite hvor PNK kan være på vei? Vår PNK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PNK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!