Dagens Jackal Protocol livepris er 0.02703637 USD. Spor prisoppdateringer for JKL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JKL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jackal Protocol Pris (JKL)

1 JKL til USD livepris:

$0.02703694
$0.02703694
-4.30%1D
USD
Jackal Protocol (JKL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:23:02 (UTC+8)

Jackal Protocol (JKL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02682258
$ 0.02682258
24 timer lav
$ 0.02827379
$ 0.02827379
24 timer høy

$ 0.02682258
$ 0.02682258

$ 0.02827379
$ 0.02827379

$ 1.087
$ 1.087

$ 0.02226129
$ 0.02226129

+0.62%

-4.36%

-8.93%

-8.93%

Jackal Protocol (JKL) sanntidsprisen er $0.02703637. I løpet av de siste 24 timene har JKL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02682258 og et toppnivå på $ 0.02827379, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JKL er $ 1.087, mens den rekordlave prisen er $ 0.02226129.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JKL endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og -8.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jackal Protocol (JKL) Markedsinformasjon

$ 3.29M
$ 3.29M

--
--

$ 4.62M
$ 4.62M

121.52M
121.52M

170,768,600.628538
170,768,600.628538

Nåværende markedsverdi på Jackal Protocol er $ 3.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JKL er 121.52M, med en total tilgang på 170768600.628538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.62M.

Jackal Protocol (JKL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jackal Protocol til USD ble $ -0.00123391880818724.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jackal Protocol til USD ble $ -0.0073262858.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jackal Protocol til USD ble $ -0.0123135903.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jackal Protocol til USD ble $ -0.027581645080061505.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00123391880818724-4.36%
30 dager$ -0.0073262858-27.09%
60 dager$ -0.0123135903-45.54%
90 dager$ -0.027581645080061505-50.49%

Hva er Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.

Jackal Protocol (JKL) Ressurs

Offisiell nettside

Jackal Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jackal Protocol (JKL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jackal Protocol (JKL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jackal Protocol.

Sjekk Jackal Protocolprisprognosen nå!

JKL til lokale valutaer

Jackal Protocol (JKL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jackal Protocol (JKL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JKL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jackal Protocol (JKL)

Hvor mye er Jackal Protocol (JKL) verdt i dag?
Live JKL prisen i USD er 0.02703637 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JKL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JKL til USD er $ 0.02703637. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jackal Protocol?
Markedsverdien for JKL er $ 3.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JKL?
Den sirkulerende forsyningen av JKL er 121.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJKL ?
JKL oppnådde en ATH-pris på 1.087 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JKL?
JKL så en ATL-pris på 0.02226129 USD.
Hva er handelsvolumet til JKL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JKL er -- USD.
Vil JKL gå høyere i år?
JKL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JKL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:23:02 (UTC+8)

Jackal Protocol (JKL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

