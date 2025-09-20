Jackal Protocol (JKL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02682258 24 timer høy $ 0.02827379 All Time High $ 1.087 Laveste pris $ 0.02226129 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -4.36% Prisendring (7D) -8.93%

Jackal Protocol (JKL) sanntidsprisen er $0.02703637. I løpet av de siste 24 timene har JKL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02682258 og et toppnivå på $ 0.02827379, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JKL er $ 1.087, mens den rekordlave prisen er $ 0.02226129.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JKL endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og -8.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jackal Protocol (JKL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.29M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.62M Opplagsforsyning 121.52M Total forsyning 170,768,600.628538

Nåværende markedsverdi på Jackal Protocol er $ 3.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JKL er 121.52M, med en total tilgang på 170768600.628538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.62M.