Jackal Protocol (JKL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jackal Protocol (JKL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jackal Protocol (JKL) Informasjon Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Offisiell nettside: https://jackalprotocol.com/ Kjøp JKL nå!

Jackal Protocol (JKL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jackal Protocol (JKL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Total forsyning: $ 170.88M $ 170.88M $ 170.88M Sirkulerende forsyning: $ 121.64M $ 121.64M $ 121.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M All-time high: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 All-Time Low: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Nåværende pris: $ 0.02589086 $ 0.02589086 $ 0.02589086 Lær mer om Jackal Protocol (JKL) pris

Jackal Protocol (JKL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jackal Protocol (JKL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JKL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JKL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JKLs tokenomics, kan du utforske JKL tokenets livepris!

JKL prisforutsigelse Vil du vite hvor JKL kan være på vei? Vår JKL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JKL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!