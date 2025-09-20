Dagens IXO livepris er 0.00793151 USD. Spor prisoppdateringer for IXO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IXO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens IXO livepris er 0.00793151 USD. Spor prisoppdateringer for IXO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IXO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 IXO til USD livepris:

$0.00793151
$0.00793151$0.00793151
-5.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
IXO (IXO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:48 (UTC+8)

IXO (IXO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.40%

-5.48%

-22.79%

-22.79%

IXO (IXO) sanntidsprisen er $0.00793151. I løpet av de siste 24 timene har IXO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00747501 og et toppnivå på $ 0.00939776, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IXO er $ 1.009, mens den rekordlave prisen er $ 0.00336803.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IXO endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -5.48% over 24 timer og -22.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IXO (IXO) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på IXO er $ 687.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IXO er 86.64M, med en total tilgang på 126270000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00M.

IXO (IXO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på IXO til USD ble $ -0.000460203204875095.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på IXO til USD ble $ +0.0021528426.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på IXO til USD ble $ +0.0011248515.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på IXO til USD ble $ +0.000784517315525627.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000460203204875095-5.48%
30 dager$ +0.0021528426+27.14%
60 dager$ +0.0011248515+14.18%
90 dager$ +0.000784517315525627+10.98%

Hva er IXO (IXO)

IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

IXO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IXO (IXO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IXO (IXO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IXO.

Sjekk IXOprisprognosen nå!

IXO til lokale valutaer

IXO (IXO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IXO (IXO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IXO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om IXO (IXO)

Hvor mye er IXO (IXO) verdt i dag?
Live IXO prisen i USD er 0.00793151 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IXO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IXO til USD er $ 0.00793151. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IXO?
Markedsverdien for IXO er $ 687.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IXO?
Den sirkulerende forsyningen av IXO er 86.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIXO ?
IXO oppnådde en ATH-pris på 1.009 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IXO?
IXO så en ATL-pris på 0.00336803 USD.
Hva er handelsvolumet til IXO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IXO er -- USD.
Vil IXO gå høyere i år?
IXO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IXO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:48 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.