IXO (IXO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00747501 $ 0.00747501 $ 0.00747501 24 timer lav $ 0.00939776 $ 0.00939776 $ 0.00939776 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00747501$ 0.00747501 $ 0.00747501 24 timer høy $ 0.00939776$ 0.00939776 $ 0.00939776 All Time High $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Laveste pris $ 0.00336803$ 0.00336803 $ 0.00336803 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -5.48% Prisendring (7D) -22.79% Prisendring (7D) -22.79%

IXO (IXO) sanntidsprisen er $0.00793151. I løpet av de siste 24 timene har IXO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00747501 og et toppnivå på $ 0.00939776, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IXO er $ 1.009, mens den rekordlave prisen er $ 0.00336803.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IXO endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -5.48% over 24 timer og -22.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IXO (IXO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 687.19K$ 687.19K $ 687.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Opplagsforsyning 86.64M 86.64M 86.64M Total forsyning 126,270,000.0 126,270,000.0 126,270,000.0

Nåværende markedsverdi på IXO er $ 687.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IXO er 86.64M, med en total tilgang på 126270000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00M.