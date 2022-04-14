IXO (IXO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IXO (IXO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IXO (IXO) Informasjon IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Offisiell nettside: https://www.ixo.world/ Teknisk dokument: https://www.ixo.world/white-paper Kjøp IXO nå!

IXO (IXO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IXO (IXO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 636.59K $ 636.59K $ 636.59K Total forsyning: $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M Sirkulerende forsyning: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 927.77K $ 927.77K $ 927.77K All-time high: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 All-Time Low: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 Nåværende pris: $ 0.00734749 $ 0.00734749 $ 0.00734749 Lær mer om IXO (IXO) pris

IXO (IXO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IXO (IXO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IXO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IXO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IXOs tokenomics, kan du utforske IXO tokenets livepris!

