Instadapp USDC (IUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer lav $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24 timer høy 24 timer lav $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24 timer høy $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 All Time High $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 Laveste pris $ 0.95603$ 0.95603 $ 0.95603 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) -0.03% Prisendring (7D) -0.03%

Instadapp USDC (IUSDC) sanntidsprisen er $1.19. I løpet av de siste 24 timene har IUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.18 og et toppnivå på $ 1.19, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IUSDC er $ 10.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.95603.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IUSDC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Instadapp USDC (IUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Opplagsforsyning 4.27K 4.27K 4.27K Total forsyning 4,271.377189 4,271.377189 4,271.377189

Nåværende markedsverdi på Instadapp USDC er $ 5.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IUSDC er 4.27K, med en total tilgang på 4271.377189. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.06K.