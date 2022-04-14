Instadapp USDC (IUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Instadapp USDC (IUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Instadapp USDC (IUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Instadapp USDC (IUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.06K $ 5.06K $ 5.06K Total forsyning: $ 4.27K $ 4.27K $ 4.27K Sirkulerende forsyning: $ 4.27K $ 4.27K $ 4.27K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.06K $ 5.06K $ 5.06K All-time high: $ 10.63 $ 10.63 $ 10.63 All-Time Low: $ 0.95603 $ 0.95603 $ 0.95603 Nåværende pris: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Lær mer om Instadapp USDC (IUSDC) pris

Instadapp USDC (IUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Instadapp USDC (IUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IUSDCs tokenomics, kan du utforske IUSDC tokenets livepris!

