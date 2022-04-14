HXRO (HXRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HXRO (HXRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HXRO (HXRO) Informasjon Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network. Offisiell nettside: https://hxro.com/ Kjøp HXRO nå!

HXRO (HXRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HXRO (HXRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 710.37K $ 710.37K $ 710.37K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 620.39M $ 620.39M $ 620.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M All-time high: $ 0.800981 $ 0.800981 $ 0.800981 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00114505 $ 0.00114505 $ 0.00114505 Lær mer om HXRO (HXRO) pris

HXRO (HXRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HXRO (HXRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HXRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HXRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HXROs tokenomics, kan du utforske HXRO tokenets livepris!

HXRO prisforutsigelse Vil du vite hvor HXRO kan være på vei? Vår HXRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HXRO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!