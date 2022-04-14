Grai (GRAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grai (GRAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grai (GRAI) Informasjon Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita! Offisiell nettside: https://www.gravitaprotocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.gravitaprotocol.com/gravita-docs/ Kjøp GRAI nå!

Grai (GRAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grai (GRAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 257.12K Total forsyning: $ 242.82K Sirkulerende forsyning: $ 242.82K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 257.12K All-time high: $ 1.74 All-Time Low: $ 0.680901 Nåværende pris: $ 1.059

Grai (GRAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grai (GRAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAIs tokenomics, kan du utforske GRAI tokenets livepris!

