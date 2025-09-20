Glorp (GLORP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00089457 $ 0.00089457 $ 0.00089457 24 timer lav $ 0.0009404 $ 0.0009404 $ 0.0009404 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00089457$ 0.00089457 $ 0.00089457 24 timer høy $ 0.0009404$ 0.0009404 $ 0.0009404 All Time High $ 0.01712223$ 0.01712223 $ 0.01712223 Laveste pris $ 0.00039686$ 0.00039686 $ 0.00039686 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) +5.07% Prisendring (7D) +5.07%

Glorp (GLORP) sanntidsprisen er $0.00091793. I løpet av de siste 24 timene har GLORP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00089457 og et toppnivå på $ 0.0009404, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLORP er $ 0.01712223, mens den rekordlave prisen er $ 0.00039686.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLORP endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og +5.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glorp (GLORP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 913.13K$ 913.13K $ 913.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 913.13K$ 913.13K $ 913.13K Opplagsforsyning 994.76M 994.76M 994.76M Total forsyning 994,763,742.9145 994,763,742.9145 994,763,742.9145

Nåværende markedsverdi på Glorp er $ 913.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLORP er 994.76M, med en total tilgang på 994763742.9145. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 913.13K.