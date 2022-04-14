Glorp (GLORP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Glorp (GLORP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Glorp (GLORP) Informasjon Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Offisiell nettside: https://glorpcat.lol Kjøp GLORP nå!

Glorp (GLORP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Glorp (GLORP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 944.24K $ 944.24K $ 944.24K Total forsyning: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Sirkulerende forsyning: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 944.24K $ 944.24K $ 944.24K All-time high: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00095392 $ 0.00095392 $ 0.00095392 Lær mer om Glorp (GLORP) pris

Glorp (GLORP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Glorp (GLORP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLORP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLORP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLORPs tokenomics, kan du utforske GLORP tokenets livepris!

GLORP prisforutsigelse Vil du vite hvor GLORP kan være på vei? Vår GLORP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLORP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!