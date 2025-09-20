GHO (GHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999146 $ 0.999146 $ 0.999146 24 timer lav $ 0.999851 $ 0.999851 $ 0.999851 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999146$ 0.999146 $ 0.999146 24 timer høy $ 0.999851$ 0.999851 $ 0.999851 All Time High $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Laveste pris $ 0.917065$ 0.917065 $ 0.917065 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

GHO (GHO) sanntidsprisen er $0.999714. I løpet av de siste 24 timene har GHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999146 og et toppnivå på $ 0.999851, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHO er $ 1.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.917065.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHO endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GHO (GHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 352.66M$ 352.66M $ 352.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 352.66M$ 352.66M $ 352.66M Opplagsforsyning 352.78M 352.78M 352.78M Total forsyning 352,781,746.001179 352,781,746.001179 352,781,746.001179

Nåværende markedsverdi på GHO er $ 352.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GHO er 352.78M, med en total tilgang på 352781746.001179. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 352.66M.