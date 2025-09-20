GeoDB (GEO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Laveste pris $ 0.00008007$ 0.00008007 $ 0.00008007 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.57% Prisendring (7D) +3.57%

GeoDB (GEO) sanntidsprisen er $0.00017785. I løpet av de siste 24 timene har GEO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEO er $ 5.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008007.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GeoDB (GEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.55K$ 31.55K $ 31.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.25K$ 62.25K $ 62.25K Opplagsforsyning 177.40M 177.40M 177.40M Total forsyning 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GeoDB er $ 31.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEO er 177.40M, med en total tilgang på 350000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.25K.