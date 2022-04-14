GeoDB (GEO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GeoDB (GEO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GeoDB (GEO) Informasjon Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Offisiell nettside: https://thedataverse.io/ Teknisk dokument: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf

GeoDB (GEO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GeoDB (GEO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.55K Total forsyning: $ 350.00M Sirkulerende forsyning: $ 177.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.25K All-time high: $ 5.0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017785

GeoDB (GEO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GeoDB (GEO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEOs tokenomics, kan du utforske GEO tokenets livepris!

GEO prisforutsigelse Vil du vite hvor GEO kan være på vei? Vår GEO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GEO tokenets prisforutsigelse nå!

