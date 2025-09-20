Gameflip (FLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0080959 $ 0.0080959 $ 0.0080959 24 timer lav $ 0.00817194 $ 0.00817194 $ 0.00817194 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0080959$ 0.0080959 $ 0.0080959 24 timer høy $ 0.00817194$ 0.00817194 $ 0.00817194 All Time High $ 0.268295$ 0.268295 $ 0.268295 Laveste pris $ 0.00103957$ 0.00103957 $ 0.00103957 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.04% Prisendring (7D) -7.49% Prisendring (7D) -7.49%

Gameflip (FLP) sanntidsprisen er $0.0081311. I løpet av de siste 24 timene har FLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0080959 og et toppnivå på $ 0.00817194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLP er $ 0.268295, mens den rekordlave prisen er $ 0.00103957.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLP endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -7.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gameflip (FLP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 458.59K$ 458.59K $ 458.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 813.11K$ 813.11K $ 813.11K Opplagsforsyning 56.40M 56.40M 56.40M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gameflip er $ 458.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLP er 56.40M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 813.11K.