The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods. Offisiell nettside: https://fliptoken.gameflip.com/ Teknisk dokument: https://tokensale.gameflip.com/static/Gameflip_whitepaper.pdf

Gameflip (FLP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gameflip (FLP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 448.77K $ 448.77K $ 448.77K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 56.40M $ 56.40M $ 56.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 795.70K $ 795.70K $ 795.70K All-time high: $ 0.268295 $ 0.268295 $ 0.268295 All-Time Low: $ 0.00103957 $ 0.00103957 $ 0.00103957 Nåværende pris: $ 0.00795696 $ 0.00795696 $ 0.00795696 Lær mer om Gameflip (FLP) pris

Gameflip (FLP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gameflip (FLP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLPs tokenomics, kan du utforske FLP tokenets livepris!

FLP prisforutsigelse Vil du vite hvor FLP kan være på vei? Vår FLP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLP tokenets prisforutsigelse nå!

