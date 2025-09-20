Dagens GAME livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GAMES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAMES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GAME livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GAMES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAMES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
GAME (GAMES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:15:10 (UTC+8)

GAME (GAMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.04%

+6.04%

GAME (GAMES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GAMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAMES er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAMES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAME (GAMES) Markedsinformasjon

$ 108.10K
$ 108.10K$ 108.10K

--
----

$ 180.17K
$ 180.17K$ 180.17K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GAME er $ 108.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAMES er 6.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 180.17K.

GAME (GAMES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GAME til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GAME til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GAME til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GAME til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+4.64%
60 dager$ 0-52.93%
90 dager$ 0--

Hva er GAME (GAMES)

Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GAME (GAMES) Ressurs

GAME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GAME (GAMES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GAME (GAMES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GAME.

Sjekk GAMEprisprognosen nå!

GAMES til lokale valutaer

GAME (GAMES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GAME (GAMES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAMES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GAME (GAMES)

Hvor mye er GAME (GAMES) verdt i dag?
Live GAMES prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAMES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAMES til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GAME?
Markedsverdien for GAMES er $ 108.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAMES?
Den sirkulerende forsyningen av GAMES er 6.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAMES ?
GAMES oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAMES?
GAMES så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GAMES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAMES er -- USD.
Vil GAMES gå høyere i år?
GAMES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAMES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:15:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.