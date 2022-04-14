SQUID MEME (GAME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SQUID MEME (GAME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SQUID MEME (GAME) Informasjon Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp. Offisiell nettside: https://squidmeme.xyz/ Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQAKpERMdgBE4TV7bcSPyQMeYAQ2xfR6vFNNQd99cx3kzzyf Kjøp GAME nå!

SQUID MEME (GAME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SQUID MEME (GAME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 456.00M $ 456.00M $ 456.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.50B $ 13.50B $ 13.50B All-time high: $ 52 $ 52 $ 52 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 29.5986 $ 29.5986 $ 29.5986 Lær mer om SQUID MEME (GAME) pris

SQUID MEME (GAME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SQUID MEME (GAME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAMEs tokenomics, kan du utforske GAME tokenets livepris!

SQUID MEME (GAME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GAME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GAME nå!

