Hva er SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SQUID MEME investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GAME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SQUID MEME på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SQUID MEME kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SQUID MEME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SQUID MEME (GAME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SQUID MEME (GAME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SQUID MEME.

Sjekk SQUID MEMEprisprognosen nå!

SQUID MEME (GAME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SQUID MEME (GAME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SQUID MEME (GAME)

Leter du etter hvordan du kjøperSQUID MEME? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SQUID MEME på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GAME til lokale valutaer

Prøv konverting

SQUID MEME Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SQUID MEME, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SQUID MEME Hvor mye er SQUID MEME (GAME) verdt i dag? Live GAME prisen i USD er 32.3 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GAME-til-USD-pris? $ 32.3 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GAME til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SQUID MEME? Markedsverdien for GAME er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GAME? Den sirkulerende forsyningen av GAME er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAME ? GAME oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GAME? GAME så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til GAME? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAME er $ 21.20K USD . Vil GAME gå høyere i år? GAME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAME prisprognosen for en mer grundig analyse.

SQUID MEME (GAME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-20 15:35:00 Bransjeoppdateringer U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?