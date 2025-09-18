Dagens SQUID MEME livepris er 32.3 USD. Spor prisoppdateringer for GAME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SQUID MEME livepris er 32.3 USD. Spor prisoppdateringer for GAME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SQUID MEME Pris(GAME)

1 GAME til USD livepris:

$32.3
SQUID MEME (GAME) Live prisdiagram
SQUID MEME (GAME) Prisinformasjon (USD)

$ 26.2054
24 timer lav
$ 32.5753
24 timer høy

SQUID MEME (GAME) sanntidsprisen er $ 32.3. I løpet av de siste 24 timene har GAME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 26.2054 og et toppnivå på $ 32.5753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAME er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAME endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +31.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SQUID MEME (GAME) Markedsinformasjon

$ 21.20K
$ 21.20K$ 21.20K

$ 14.73B
$ 14.73B$ 14.73B

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Nåværende markedsverdi på SQUID MEME er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.20K. Den sirkulerende forsyningen på GAME er --, med en total tilgang på 456000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.73B.

SQUID MEME (GAME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SQUID MEME for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +7.9887+32.86%
60 dager$ +15.3213+90.23%
90 dager$ +32.175+25,740.00%
SQUID MEME Prisendring i dag

I dag registrerte GAME en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SQUID MEME 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +7.9887 (+32.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SQUID MEME 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GAME en endring på $ +15.3213 (+90.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SQUID MEME 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +32.175+25,740.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SQUID MEME (GAME)?

Sjekk ut SQUID MEME Prishistorikk-siden nå.

Hva er SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SQUID MEME investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GAME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SQUID MEME på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SQUID MEME kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SQUID MEME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SQUID MEME (GAME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SQUID MEME (GAME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SQUID MEME.

Sjekk SQUID MEMEprisprognosen nå!

SQUID MEME (GAME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SQUID MEME (GAME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SQUID MEME (GAME)

Leter du etter hvordan du kjøperSQUID MEME? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SQUID MEME på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GAME til lokale valutaer

SQUID MEME Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SQUID MEME, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell SQUID MEME nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SQUID MEME

Hvor mye er SQUID MEME (GAME) verdt i dag?
Live GAME prisen i USD er 32.3 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAME til USD er $ 32.3. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SQUID MEME?
Markedsverdien for GAME er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAME?
Den sirkulerende forsyningen av GAME er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAME ?
GAME oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAME?
GAME så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til GAME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAME er $ 21.20K USD.
Vil GAME gå høyere i år?
GAME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:03:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

