OLAXBT pris i dag

Sanntids OLAXBT (AIO) pris i dag er $ 0.11542, med en 1.42% endring de siste 24 timene. Nåværende AIO til USD konverteringssats er $ 0.11542 per AIO.

OLAXBT rangerer for tiden som #662 etter markedsverdi på $ 26.58M, med en sirkulerende forsyning på 230.25M AIO. I løpet av de siste 24 timene AIO har den blitt handlet mellom $ 0.11299(laveste) og $ 0.11737 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.20548860379382622, mens tidenes laveste notering var $ 0.04215223361578995.

Kortsiktig har AIO beveget seg +0.61% i løpet av den siste timen og -4.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.00K.

OLAXBT (AIO) Markedsinformasjon

Rangering No.662 Markedsverdi $ 26.58M$ 26.58M $ 26.58M Volum (24 timer) $ 62.00K$ 62.00K $ 62.00K Fullt utvannet markedsverdi $ 115.42M$ 115.42M $ 115.42M Opplagsforsyning 230.25M 230.25M 230.25M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 23.02% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på OLAXBT er $ 26.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.00K. Den sirkulerende forsyningen på AIO er 230.25M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.42M.