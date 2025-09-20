GAIM Studio (GAIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00279978$ 0.00279978 $ 0.00279978 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -5.44% Prisendring (7D) -25.99% Prisendring (7D) -25.99%

GAIM Studio (GAIM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GAIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAIM er $ 0.00279978, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAIM endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -5.44% over 24 timer og -25.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAIM Studio (GAIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.95K$ 48.95K $ 48.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.95K$ 48.95K $ 48.95K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,873,611.263335 999,873,611.263335 999,873,611.263335

Nåværende markedsverdi på GAIM Studio er $ 48.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAIM er 999.87M, med en total tilgang på 999873611.263335. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.95K.