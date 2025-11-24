Full Moon pris i dag

Sanntids Full Moon (FM) pris i dag er $ 0.00775452, med en 10.15% endring de siste 24 timene. Nåværende FM til USD konverteringssats er $ 0.00775452 per FM.

Full Moon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,177,230, med en sirkulerende forsyning på 538.80M FM. I løpet av de siste 24 timene FM har den blitt handlet mellom $ 0.00703033(laveste) og $ 0.00815372 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04230323, mens tidenes laveste notering var $ 0.00630962.

Kortsiktig har FM beveget seg +0.86% i løpet av den siste timen og -6.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Full Moon (FM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 155.06M$ 155.06M $ 155.06M Opplagsforsyning 538.80M 538.80M 538.80M Total forsyning 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

