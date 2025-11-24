Full Moon (FM)-prisforutsigelse (USD)

Få Full Moon prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Full Moon % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Full Moon-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Full Moon (FM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Full Moon potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007534 i 2025. Full Moon (FM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Full Moon potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007911 i 2026. Full Moon (FM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FM for 2027 $ 0.008306 med en 10.25% vekstrate. Full Moon (FM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FM for 2028 $ 0.008722 med en 15.76% vekstrate. Full Moon (FM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FM for 2029 $ 0.009158 med en 21.55% vekstrate. Full Moon (FM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FM for 2030 $ 0.009616 med en 27.63% vekstrate. Full Moon (FM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Full Moon potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015664. Full Moon (FM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Full Moon potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.025515. År Pris Vekst 2025 $ 0.007534 0.00%

2026 $ 0.007911 5.00%

2027 $ 0.008306 10.25%

2028 $ 0.008722 15.76%

2029 $ 0.009158 21.55%

2030 $ 0.009616 27.63%

2031 $ 0.010097 34.01%

2032 $ 0.010602 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.011132 47.75%

2034 $ 0.011688 55.13%

2035 $ 0.012273 62.89%

2036 $ 0.012886 71.03%

2037 $ 0.013531 79.59%

2038 $ 0.014207 88.56%

2039 $ 0.014918 97.99%

2040 $ 0.015664 107.89% Vis mer Kortsiktig Full Moon-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.007534 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.007535 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.007541 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.007565 0.41% Full Moon (FM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FM November 24, 2025(I dag) er $0.007534 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Full Moon (FM) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.007535 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Full Moon (FM) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.007541 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Full Moon (FM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FM $0.007565 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Full Moon prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Opplagsforsyning 538.80M 538.80M 538.80M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste FM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har FM en sirkulerende forsyning på 538.80M og total markedsverdi på $ 4.04M. Se FM livepris

Full Moon Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Full Moon direktepris, er gjeldende pris for Full Moon 0.007534USD. Den sirkulerende forsyningen av Full Moon(FM) er 538.80M FM , som gir den en markedsverdi på $4,039,676 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 4.51% $ 0.000325 $ 0.008153 $ 0.007162

7 dager -6.96% $ -0.000524 $ 0.011297 $ 0.006755

30 dager -33.19% $ -0.002501 $ 0.011297 $ 0.006755 24-timers ytelse De siste 24 timene har Full Moon vist en prisbevegelse på $0.000325 , noe som gjenspeiler en 4.51% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Full Moon handlet på en topp på $0.011297 og en bunn på $0.006755 . Det så en prisendring på -6.96% . Denne nylige trenden viser potensialet til FM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Full Moon opplevd en -33.19% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002501 av dens verdi. Dette indikerer at FM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Full Moon (FM) prisforutsigelsesmodul? Full Moon-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Full Moon det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Full Moon. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Full Moon.

Hvorfor er FM-prisforutsigelse viktig?

FM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

