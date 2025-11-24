Hva er FM

Full Moon (FM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Full Moon (FM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Total forsyning: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Sirkulerende forsyning: $ 538.80M $ 538.80M $ 538.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 154.44M $ 154.44M $ 154.44M All-time high: $ 0.04230323 $ 0.04230323 $ 0.04230323 All-Time Low: $ 0.00630962 $ 0.00630962 $ 0.00630962 Nåværende pris: $ 0.00772148 $ 0.00772148 $ 0.00772148 Lær mer om Full Moon (FM) pris Kjøp FM nå!

Full Moon (FM) Informasjon Offisiell nettside: https://moonlander.trade/ Teknisk dokument: https://docs.moonlander.trade/

Full Moon (FM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Full Moon (FM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FMs tokenomics, kan du utforske FM tokenets livepris!

FM prisforutsigelse Vil du vite hvor FM kan være på vei? Vår FM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FM tokenets prisforutsigelse nå!

