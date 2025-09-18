Hva er Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alaya AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AGT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Alaya AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alaya AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alaya AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alaya AI (AGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alaya AI (AGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alaya AI.

Sjekk Alaya AIprisprognosen nå!

Alaya AI (AGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alaya AI (AGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alaya AI (AGT)

Leter du etter hvordan du kjøperAlaya AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alaya AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AGT til lokale valutaer

Prøv konverting

Alaya AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alaya AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Alaya AI Hvor mye er Alaya AI (AGT) verdt i dag? Live AGT prisen i USD er 0.006542 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AGT-til-USD-pris? $ 0.006542 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AGT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Alaya AI? Markedsverdien for AGT er $ 11.19M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AGT? Den sirkulerende forsyningen av AGT er 1.71B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGT ? AGT oppnådde en ATH-pris på 0.037527642405048224 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AGT? AGT så en ATL-pris på 0.004112865886010598 USD . Hva er handelsvolumet til AGT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGT er $ 128.09K USD . Vil AGT gå høyere i år? AGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Alaya AI (AGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?