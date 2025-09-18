Dagens Alaya AI livepris er 0.006542 USD. Spor prisoppdateringer for AGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Alaya AI livepris er 0.006542 USD. Spor prisoppdateringer for AGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Alaya AI Logo

Alaya AI Pris(AGT)

1 AGT til USD livepris:

$0.006533
$0.006533$0.006533
-4.98%1D
USD
Alaya AI (AGT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:06 (UTC+8)

Alaya AI (AGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.006375
$ 0.006375$ 0.006375
24 timer lav
$ 0.00729
$ 0.00729$ 0.00729
24 timer høy

$ 0.006375
$ 0.006375$ 0.006375

$ 0.00729
$ 0.00729$ 0.00729

$ 0.037527642405048224
$ 0.037527642405048224$ 0.037527642405048224

$ 0.004112865886010598
$ 0.004112865886010598$ 0.004112865886010598

+0.67%

-4.97%

+2.09%

+2.09%

Alaya AI (AGT) sanntidsprisen er $ 0.006542. I løpet av de siste 24 timene har AGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006375 og et toppnivå på $ 0.00729, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGT er $ 0.037527642405048224, mens den rekordlave prisen er $ 0.004112865886010598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGT endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -4.97% over 24 timer og +2.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alaya AI (AGT) Markedsinformasjon

No.1131

$ 11.19M
$ 11.19M$ 11.19M

$ 128.09K
$ 128.09K$ 128.09K

$ 32.71M
$ 32.71M$ 32.71M

1.71B
1.71B 1.71B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

34.21%

BSC

Nåværende markedsverdi på Alaya AI er $ 11.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 128.09K. Den sirkulerende forsyningen på AGT er 1.71B, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.71M.

Alaya AI (AGT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Alaya AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00034239-4.97%
30 dager$ +0.001033+18.75%
60 dager$ +0.001379+26.70%
90 dager$ -0.005557-45.93%
Alaya AI Prisendring i dag

I dag registrerte AGT en endring på $ -0.00034239 (-4.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Alaya AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001033 (+18.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Alaya AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AGT en endring på $ +0.001379 (+26.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Alaya AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.005557-45.93% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Alaya AI (AGT)?

Sjekk ut Alaya AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alaya AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AGT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Alaya AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alaya AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alaya AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alaya AI (AGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alaya AI (AGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alaya AI.

Sjekk Alaya AIprisprognosen nå!

Alaya AI (AGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alaya AI (AGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alaya AI (AGT)

Leter du etter hvordan du kjøperAlaya AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alaya AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AGT til lokale valutaer

Alaya AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alaya AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Alaya AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Alaya AI

Hvor mye er Alaya AI (AGT) verdt i dag?
Live AGT prisen i USD er 0.006542 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGT til USD er $ 0.006542. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Alaya AI?
Markedsverdien for AGT er $ 11.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGT?
Den sirkulerende forsyningen av AGT er 1.71B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGT ?
AGT oppnådde en ATH-pris på 0.037527642405048224 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGT?
AGT så en ATL-pris på 0.004112865886010598 USD.
Hva er handelsvolumet til AGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGT er $ 128.09K USD.
Vil AGT gå høyere i år?
AGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:06 (UTC+8)

Alaya AI (AGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

