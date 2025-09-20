Fufu (FUFU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0283095$ 0.0283095 $ 0.0283095 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) +7.01% Prisendring (7D) +7.32% Prisendring (7D) +7.32%

Fufu (FUFU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUFU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUFU er $ 0.0283095, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUFU endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +7.01% over 24 timer og +7.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fufu (FUFU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Opplagsforsyning 800.00M 800.00M 800.00M Total forsyning 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055

Nåværende markedsverdi på Fufu er $ 15.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUFU er 800.00M, med en total tilgang på 799999999.4740055. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.37K.