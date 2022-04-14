Fufu (FUFU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fufu (FUFU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fufu (FUFU) Informasjon FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed. Offisiell nettside: https://www.uwufufu.com Kjøp FUFU nå!

Fufu (FUFU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fufu (FUFU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Total forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Sirkulerende forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K All-time high: $ 0.0283095 $ 0.0283095 $ 0.0283095 All-Time Low: $ 0.00001433 $ 0.00001433 $ 0.00001433 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Fufu (FUFU) pris

Fufu (FUFU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fufu (FUFU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUFU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUFU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUFUs tokenomics, kan du utforske FUFU tokenets livepris!

