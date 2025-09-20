Foxy (FOXY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00220801 $ 0.00220801 $ 0.00220801 24 timer lav $ 0.00231057 $ 0.00231057 $ 0.00231057 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00220801$ 0.00220801 $ 0.00220801 24 timer høy $ 0.00231057$ 0.00231057 $ 0.00231057 All Time High $ 0.03032542$ 0.03032542 $ 0.03032542 Laveste pris $ 0.0011223$ 0.0011223 $ 0.0011223 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -3.71% Prisendring (7D) -5.14% Prisendring (7D) -5.14%

Foxy (FOXY) sanntidsprisen er $0.00221119. I løpet av de siste 24 timene har FOXY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00220801 og et toppnivå på $ 0.00231057, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOXY er $ 0.03032542, mens den rekordlave prisen er $ 0.0011223.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOXY endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -3.71% over 24 timer og -5.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Foxy (FOXY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.09M$ 22.09M $ 22.09M Opplagsforsyning 5.86B 5.86B 5.86B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Foxy er $ 12.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOXY er 5.86B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.09M.