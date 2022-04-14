Foxy (FOXY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Foxy (FOXY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Foxy (FOXY) Informasjon Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community. Offisiell nettside: https://www.welikethefox.io/ Kjøp FOXY nå!

Foxy (FOXY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Foxy (FOXY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.86B $ 5.86B $ 5.86B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.20M $ 23.20M $ 23.20M All-time high: $ 0.03032542 $ 0.03032542 $ 0.03032542 All-Time Low: $ 0.0011223 $ 0.0011223 $ 0.0011223 Nåværende pris: $ 0.00231958 $ 0.00231958 $ 0.00231958 Lær mer om Foxy (FOXY) pris

Foxy (FOXY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Foxy (FOXY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOXY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOXY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOXYs tokenomics, kan du utforske FOXY tokenets livepris!

FOXY prisforutsigelse Vil du vite hvor FOXY kan være på vei? Vår FOXY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOXY tokenets prisforutsigelse nå!

