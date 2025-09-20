FLOCKY (FLOCKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00267496$ 0.00267496 $ 0.00267496 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.37% Prisendring (7D) -0.80% Prisendring (7D) -0.80%

FLOCKY (FLOCKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FLOCKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLOCKY er $ 0.00267496, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLOCKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -0.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FLOCKY (FLOCKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K Opplagsforsyning 997.98M 997.98M 997.98M Total forsyning 997,983,053.655098 997,983,053.655098 997,983,053.655098

Nåværende markedsverdi på FLOCKY er $ 28.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLOCKY er 997.98M, med en total tilgang på 997983053.655098. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.40K.