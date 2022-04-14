FLOCKY (FLOCKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FLOCKY (FLOCKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FLOCKY (FLOCKY) Informasjon Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution Offisiell nettside: https://flocky.meme Kjøp FLOCKY nå!

FLOCKY (FLOCKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FLOCKY (FLOCKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.40K $ 28.40K $ 28.40K Total forsyning: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M Sirkulerende forsyning: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.40K $ 28.40K $ 28.40K All-time high: $ 0.00267496 $ 0.00267496 $ 0.00267496 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FLOCKY (FLOCKY) pris

FLOCKY (FLOCKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FLOCKY (FLOCKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLOCKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLOCKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLOCKYs tokenomics, kan du utforske FLOCKY tokenets livepris!

FLOCKY prisforutsigelse Vil du vite hvor FLOCKY kan være på vei? Vår FLOCKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLOCKY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!