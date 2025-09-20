FATCAT ($FATCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00230804 24 timer lav $ 0.00249307 24 timer høy All Time High $ 0.00647153 Laveste pris $ 0.00069211 Prisendring (1H) +0.41% Prisendring (1D) -3.66% Prisendring (7D) -8.61%

FATCAT ($FATCAT) sanntidsprisen er $0.00238912. I løpet av de siste 24 timene har $FATCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00230804 og et toppnivå på $ 0.00249307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $FATCAT er $ 0.00647153, mens den rekordlave prisen er $ 0.00069211.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $FATCAT endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, -3.66% over 24 timer og -8.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FATCAT ($FATCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.39M Opplagsforsyning 910.77M Total forsyning 999,949,786.047749

Nåværende markedsverdi på FATCAT er $ 2.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $FATCAT er 910.77M, med en total tilgang på 999949786.047749. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.39M.