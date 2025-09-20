FAPCOIN (FAPCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002282 24 timer lav $ 0.00002358 24 timer høy All Time High $ 0.000803 Laveste pris $ 0.00000884 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -1.70% Prisendring (7D) +4.07%

FAPCOIN (FAPCOIN) sanntidsprisen er $0.00002303. I løpet av de siste 24 timene har FAPCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002282 og et toppnivå på $ 0.00002358, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAPCOIN er $ 0.000803, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000884.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAPCOIN endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.70% over 24 timer og +4.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FAPCOIN (FAPCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.03K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.03K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FAPCOIN er $ 23.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAPCOIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.03K.