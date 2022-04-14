FAPCOIN (FAPCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FAPCOIN (FAPCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FAPCOIN (FAPCOIN) Informasjon Introducing FAPCOIN: the meme-tastic cryptocurrency that's turning heads in the Solana ecosystem! With a maximum supply of 1 billion tokens, FAPCOIN is designed purely for fun and community engagement, embodying the spirit of memecoins without any inherent utility or functional application. Fueled by vibrant memes and cultural references that resonate with crypto enthusiasts, FAPCOIN invites users to join a lighthearted movement where laughter and positivity reign supreme. Whether you’re a seasoned investor or a curious newcomer, FAPCOIN offers an exciting opportunity to engage with a passionate community, share hilarious memes, and partake in the thrill of speculative trading. Designed for those who understand the meme culture and love the magic of internet humor, FAPCOIN celebrates the absurdity and joy of crypto, aiming to foster connections and camaraderie among holders. Join the FAPCOIN family, where the only limit is your creativity, and let's ride the meme wave together! Don't miss your chance to be part of this charming chaos—FAPCOIN: where fun meets finance, but utility takes a backseat! Offisiell nettside: https://fapcoincto.com/ Kjøp FAPCOIN nå!

FAPCOIN (FAPCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FAPCOIN (FAPCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.34K $ 20.34K $ 20.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.34K $ 20.34K $ 20.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FAPCOIN (FAPCOIN) pris

FAPCOIN (FAPCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FAPCOIN (FAPCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAPCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAPCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAPCOINs tokenomics, kan du utforske FAPCOIN tokenets livepris!

FAPCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor FAPCOIN kan være på vei? Vår FAPCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FAPCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

