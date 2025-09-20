Expand (XZK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00300524 24 timer lav $ 0.00333814 24 timer høy All Time High $ 0.187647 Laveste pris $ 0.00269224 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -8.99% Prisendring (7D) -12.41%

Expand (XZK) sanntidsprisen er $0.0030377. I løpet av de siste 24 timene har XZK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00300524 og et toppnivå på $ 0.00333814, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XZK er $ 0.187647, mens den rekordlave prisen er $ 0.00269224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XZK endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -8.99% over 24 timer og -12.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Expand (XZK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.04M Opplagsforsyning 410.76M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Expand er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XZK er 410.76M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.04M.