Expand (XZK) Informasjon Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Offisiell nettside: https://expandzk.com/ Teknisk dokument: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Kjøp XZK nå!

Expand (XZK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Expand (XZK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M All-time high: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 All-Time Low: $ 0.00269224 $ 0.00269224 $ 0.00269224 Nåværende pris: $ 0.00277514 $ 0.00277514 $ 0.00277514 Lær mer om Expand (XZK) pris

Expand (XZK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Expand (XZK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XZK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XZK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XZKs tokenomics, kan du utforske XZK tokenets livepris!

XZK prisforutsigelse Vil du vite hvor XZK kan være på vei? Vår XZK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XZK tokenets prisforutsigelse nå!

