ErgOne (ERGONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03937487 24 timer høy $ 0.04003087 All Time High $ 0.712331 Laveste pris $ 0.03212579 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) -21.58%

ErgOne (ERGONE) sanntidsprisen er $0.03961552. I løpet av de siste 24 timene har ERGONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03937487 og et toppnivå på $ 0.04003087, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERGONE er $ 0.712331, mens den rekordlave prisen er $ 0.03212579.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERGONE endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -21.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ErgOne (ERGONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.07K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.62K Opplagsforsyning 910.61K Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ErgOne er $ 36.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERGONE er 910.61K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.62K.