SLIMEX pris i dag

Sanntids SLIMEX (SLX) pris i dag er $ 0.009015, med en 0.70% endring de siste 24 timene. Nåværende SLX til USD konverteringssats er $ 0.009015 per SLX.

SLIMEX rangerer for tiden som #872 etter markedsverdi på $ 15.62M, med en sirkulerende forsyning på 1.73B SLX. I løpet av de siste 24 timene SLX har den blitt handlet mellom $ 0.007567(laveste) og $ 0.009245 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0201275829066775, mens tidenes laveste notering var $ 0.005582250839159196.

Kortsiktig har SLX beveget seg +0.34% i løpet av den siste timen og +26.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.18M.

SLIMEX (SLX) Markedsinformasjon

Rangering No.872 Markedsverdi $ 15.62M$ 15.62M $ 15.62M Volum (24 timer) $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Fullt utvannet markedsverdi $ 90.15M$ 90.15M $ 90.15M Opplagsforsyning 1.73B 1.73B 1.73B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 17.33% Offentlig blokkjede BSC

