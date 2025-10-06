Rain Protocol pris i dag

Sanntids Rain Protocol (RAIN) pris i dag er $ 0.003575, med en 1.46% endring de siste 24 timene. Nåværende RAIN til USD konverteringssats er $ 0.003575 per RAIN.

Rain Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- RAIN. I løpet av de siste 24 timene RAIN har den blitt handlet mellom $ 0.003523(laveste) og $ 0.003736 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har RAIN beveget seg +0.58% i løpet av den siste timen og +7.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.97M.

Rain Protocol (RAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Fullt utvannet markedsverdi $ 4.11B$ 4.11B $ 4.11B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 Offentlig blokkjede ARB

Nåværende markedsverdi på Rain Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.97M. Den sirkulerende forsyningen på RAIN er --, med en total tilgang på 1150000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.11B.