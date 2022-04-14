ErgOne (ERGONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ErgOne (ERGONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ErgOne (ERGONE) Informasjon ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. Offisiell nettside: https://ergone.io/ Teknisk dokument: https://ergone.io/manifesto Kjøp ERGONE nå!

ErgOne (ERGONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ErgOne (ERGONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.38K $ 35.38K $ 35.38K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 910.50K $ 910.50K $ 910.50K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.86K $ 38.86K $ 38.86K All-time high: $ 0.712331 $ 0.712331 $ 0.712331 All-Time Low: $ 0.03212579 $ 0.03212579 $ 0.03212579 Nåværende pris: $ 0.03889472 $ 0.03889472 $ 0.03889472 Lær mer om ErgOne (ERGONE) pris

ErgOne (ERGONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ErgOne (ERGONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ERGONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ERGONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ERGONEs tokenomics, kan du utforske ERGONE tokenets livepris!

ERGONE prisforutsigelse Vil du vite hvor ERGONE kan være på vei? Vår ERGONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ERGONE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!