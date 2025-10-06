PhyChain pris i dag

Sanntids PhyChain (PHYCHAIN) pris i dag er $ 2.423, med en 6.41% endring de siste 24 timene. Nåværende PHYCHAIN til USD konverteringssats er $ 2.423 per PHYCHAIN.

PhyChain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PHYCHAIN. I løpet av de siste 24 timene PHYCHAIN har den blitt handlet mellom $ 2.255(laveste) og $ 2.446 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PHYCHAIN beveget seg +1.00% i løpet av den siste timen og +17.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 64.84K.

PhyChain (PHYCHAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 64.84K$ 64.84K $ 64.84K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.85B$ 4.85B $ 4.85B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på PhyChain er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.84K. Den sirkulerende forsyningen på PHYCHAIN er --, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.85B.