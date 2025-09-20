Ekubo Protocol (EKUBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 24 timer lav $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 24 timer høy 24 timer lav $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 24 timer høy $ 4.11$ 4.11 $ 4.11 All Time High $ 7.64$ 7.64 $ 7.64 Laveste pris $ 0.735467$ 0.735467 $ 0.735467 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -6.48% Prisendring (7D) -7.91% Prisendring (7D) -7.91%

Ekubo Protocol (EKUBO) sanntidsprisen er $3.84. I løpet av de siste 24 timene har EKUBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.84 og et toppnivå på $ 4.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EKUBO er $ 7.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.735467.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EKUBO endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -6.48% over 24 timer og -7.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ekubo Protocol (EKUBO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.43M$ 38.43M $ 38.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.43M$ 38.43M $ 38.43M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ekubo Protocol er $ 38.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EKUBO er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.43M.